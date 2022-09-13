Херсон, 13 сентября, 2022, 20:35 — ИА Регнум. Боевики ВСУ шедшие захватывать Херсон, попали в херсонские больницы, сообщил 13 сентября заместитель главы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов в своем телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

Он показал несколько пленных боевиков ВСУ, которым оказывается медицинская помощь после их сдачи в плен.

«Как мы относимся к пленным и раненым ВСУшникам. Как вы видите, дорогие мои, я их не называю укронацистами. Проявление милосердия — это по русски, хотя многие считают это слабостью.

Старший лейтенант ВСУ, Андрей и ещё пару раненых солдат из Львова и Ковеля, знали кто такой Стремоусов и шли меня убивать. Я им в свою очередь, гарантировал безопасность и медицинскую помощь.

Сейчас жизни этих горе солдат ничего не угрожает.

Кто узнал в этих парнях своих родственников, передайте им, что их дети живы. Берегите себя и не убивайте друг друга, ради третьих лиц, никто этого не оценит», — написал замглавы ВГА Херсонской области.

Кроме того, он сообщил, что в ходе продолжающихся попыток прорвать фронт российских войск на Херсонском направлении ВСУ потеряли не менее 3,5 тыс. боевиков только убитыми.