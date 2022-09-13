Нижний Новгород, , 20:29 — REGNUM Около 8 тысяч жителей Нижегородской области пострадали от укусов клещей с начала 2022 года. Об этом заявила заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Наталья Садыкова в ходе онлайн-конференции 13 сентября.

Клещ John Tann

По её словам, в последнее время количество обращений в связи с нападениями клещей снизилось благодаря похолоданию. Летом их тоже было меньше обычного из-за жары.

Садыкова также отметила, что специалисты исследовали более 6 тысяч насекомых, из которых 21 оказался инфицирован клещевым энцефалитом, 442 — боррелиозом, 62 — анаплазмозом и 24 — моноцитарными эрлихиозом.

Также Наталья Садыкова сообщила, что в нынешнем году после укусов клещей 11 нижегородцев заразились клещевым боррелиозом, а ещё трое — энцефалитом.

ИА REGNUM напоминает, что клещевой боррелиоз (болезнь Лайма) может поразить ткани сердца, глаз и костей, а также нервную систему. Слишком позднее обращение к врачу или неправильно назначенное лечение могут привести к инвалидности или даже смерти заболевшего.

Энцефалит поражает головной мозг, нервную систему и может привести к летальному исходу.