Нижний Новгород, 13 сентября, 2022, 20:22 — ИА Регнум. Мобильные железнодорожные медицинские комплексы посетили 417 населенных пунктов Нижегородской области. Об этом сообщили в региональном правительстве сегодня, 13 сентября.

Government-nnov.ru «Поезд здоровья»

С начала 2022 года специалисты «поездов здоровья», сформированных на базе Нижегородской областной клинической больницы имени Семашко, проконсультировали более 52,4 тысячи нижегородцев.

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Для маломобильных граждан и жителей удаленных населенных пунктов организуют специальные рейсы, чтобы у них была возможность обратиться к врачам за медицинской консультацией.

Отмечается, что только за последние пять месяцев медосмотр прошли свыше 26,6 тысячи нижегородцев. Из них около 16,9 тысячи человек получили направления на дообследование, а более 1,2 тысячи — на госпитализацию.

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