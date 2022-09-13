Рим, , 20:24 — REGNUM Продовольствия в мире не хватает, причём ситуация ухудшится в новом году, передаёт 13 сентября NHK.

Гопак Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Говоря об угрозе усиления продовольственного кризиса, глава Всемирной продовольственной программы ООН по Ближнему Востоку и Северной Африке Корин Флейшер сказала, что в текущем году сельхозпродукция сильно подорожала, однако всё может быть ещё хуже.

По её словам, «в следующем году мы можем оказаться в ситуации, когда не хватит продовольствия, чтобы прокормить всё население планеты». Проблема в очень большой степени вызвана ситуацией на территории б. УССР.

По словам представителя продовольственной программы, не хватает и российских удобрений, причём из-за их подорожания кому-то из фермеров они окажутся просто не по карману. Свою лепту вносят при этом засуха и наводнения.

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