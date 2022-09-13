Астана, 13 сентября, 2022, 20:45 — ИА Регнум. Переименование столицы Казахстана обратно в Астану может негативно сказаться на популярности президента Касым-Жомарта Токаева среди народа, поскольку именно он в 2019 году предложил назвать город в честь Нурсултана Назарбаева. Об этом заявил директор Агентства этнонациональных стратегий Александр Кобринский, передаёт «Независимая газета».

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан

По мнению эксперта, такое решение будет выглядеть конъюнктурным и может спровоцировать в обществе саркастические настроения по отношению к нынешним властям.

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«Токаева подталкивают отказаться от его собственного предложения по переименованию столицы и показывают как несамостоятельного политика. Вначале была благодарность за пост президента, и он переименовал город, а теперь, когда над Назарбаевым сгустились тучи, на него давят, чтобы он сделал обратный ход. Переименование — это опасная игра», — считает он.

Собеседник пояснил, что для многих стран это станет уроком, демонстрирующим, что политикам нельзя «ставить памятники при жизни».

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«Это, безусловно, удар по Назарбаеву и развенчание культа личности. Уже через некоторое время Назарбаев выступит в роли гонимого. Но следует помнить, что гонимых у нас любят, а гонителей — нет», — отметил доктор исторических наук.

ИА REGNUM напоминает, что в марте 2019 года столицу Казахстана переименовали в Нур-Султан — в честь первого президента страны Нурсултана Назарбаева. С момента основания город получил название Акмолинск, затем в 1961 году его переименовали в Целиноград, в 1992 году — в Акмолу, а в 1998 году — в Астану.