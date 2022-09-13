Лондон, 13 сентября, 2022, 20:13 — ИА Регнум. Биржевая цена на газ в Европе во вторник, 13 сентября, возобновила рост и достигла отметки чуть выше $2090 за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Gazprom.ru Экспорт газа

К закрытию торговой сессии стоимость октябрьских фьючерсов на газ по индексу нидерландского хаба TTF составила $2091,8 за тысячу кубометров, что на 4,6% выше расчётной цены предыдущего дня.

При этом ранее в ходе торгов стоимость фьючерсов на газ снижалась на 4,8% и на минимуме достигала $1904,5 за тысячу кубометров.