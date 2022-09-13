Прага, 13 сентября, 2022, 20:13 — ИА Регнум. 13 сентября чешская «Виктория» из Пльзени сыграет с миланским «Интером» в матче второго тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА 2022/23. Встреча пройдет на стадионе «Дусан Арена», а стартовый свисток прозвучит в 19:45 по московскому времени.

Андрей Пронин ИА REGNUM Лига Чемпионов

Матч обслужит бригада арбитров во главе с Сандро Шерером. Ассистенты главного судьи — Беким Зогай и Йонас Эрни. Резервный арбитр — Лионел Чуди.

Стартовые составы команд:

«Виктория»: Йиндржих Станек, Лукаш Гейда, Людек Перница, Ян Сикора, Вацлав Емелька, Милан Гавель, Павел Буча, Лукаш Калвах, Адам Влканова, Томаш Хоры, Джон Москера.

«Интер»: Андре Онана, Дензел Думфрис, Робин Госенс, Франческо Ачерби, Милан Шкриниар, Алессандро Бастони, Генрих Мхитарян, Николо Барелла, Марцело Брозович, Эдин Джеко, Хоакин Корреа.