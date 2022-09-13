Рим, 13 сентября, 2022, 20:11 — ИА Регнум. Италия намерена удвоить добычу собственного природного газа уже к 2023 году, доведя её до 7−8 миллиардов кубометров в год. Об этом сегодня, 13 сентября, сообщает газета la Repubblica.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Италия

Министр по вопросам экологического перехода Италии Роберто Чинголани заявил, что в ближайшие дни будет представлен документ, который позволит увеличить добычу газа на существующих месторождениях. При этом чиновник подчеркнула, что данная мера на коснется месторождений на севере Адриатического моря, рядом с городами Венеция и Триест.

«Необходимо разрешить добычу небольшого, но значительного количества газа, четыре-пять миллиардов кубометров из существующих месторождений, чтобы увеличить автономность Италии и позволить добывающим компаниям восполнить усилия, которые они совершат, давая нашим фирмам газ по сниженной цене», — заявил Чинголани.

При этом итальянские СМИ уже подсчитали. что планируемое увеличение добычи газа покроет в общей сложности 5% от требуемого ежегодно объема топлива. Всего в год Италия потребляет 76 млрд кубометров газа (данные 2021 года). При этом оценочные запасы газа на итальянских месторждениях всего 112 млрд кубометров.