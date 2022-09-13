София, , 20:12 — REGNUM Верховный кассационный суд Болгарии (ВКС) своим решением отменил обвинительный приговор в отношении бывшего министра энергетики республики Румену Овчарову, ранее приговоренного к условному сроку по подозрению в присвоении государственных средств. Об этом 13 сентября сообщает БНР.

Суд Цитата из к/ф «Источник». реж Кинг Видор. 1949. США

Таким образом, ВКС окончательно оправдал Овчарова, который в течение нескольких лет подавал апелляции в свою защиту. Бывшему министру инкриминировалась растрата на общую сумму в 2,6 млн левов ($1,4 млн) при реконструкции одной из крупнейших угольных шахт.

Овчаров возглавлял министерство энергетики и экономики Болгарии в 2005–2007 годах. Большинство политических оппонентов бывшего министра критикуют его за открытую пророссийскую позицию.

Читайте ранее в этом сюжете: В Болгарии за вождение в нетрезвом виде задержан известный политик