София, 13 сентября, 2022, 20:12 — ИА Регнум. Верховный кассационный суд Болгарии (ВКС) своим решением отменил обвинительный приговор в отношении бывшего министра энергетики республики Румену Овчарову, ранее приговоренного к условному сроку по подозрению в присвоении государственных средств. Об этом 13 сентября сообщает БНР.

Цитата из к/ф «Источник». реж Кинг Видор. 1949. США Суд

Таким образом, ВКС окончательно оправдал Овчарова, который в течение нескольких лет подавал апелляции в свою защиту. Бывшему министру инкриминировалась растрата на общую сумму в 2,6 млн левов ($1,4 млн) при реконструкции одной из крупнейших угольных шахт.

Овчаров возглавлял министерство энергетики и экономики Болгарии в 2005–2007 годах. Большинство политических оппонентов бывшего министра критикуют его за открытую пророссийскую позицию.