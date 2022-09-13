Хартум, , 20:14 — REGNUM В результате наводнений, произошедших в Судане во время сезона дождей, погибли 129 человек, еще 120 пострадали, сообщает 13 сентября Национальный совет гражданской обороны при суданском МВД.

Наводнение Судан @UNOCHA_Sudan

По данным совета, наводнением разрушено свыше 15 тысяч жилых домов.

Напомним, сезон дождей в Судане начинается в июне и длится до октября.

В 2022 году гуманитарную помощь пострадавшим от наводнений оказывают Катар, Египет, ОАЭ и Саудовская Аравия.

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