Хартум, 13 сентября 2022, 20:14 — REGNUM В результате наводнений, произошедших в Судане во время сезона дождей, погибли 129 человек, еще 120 пострадали, сообщает 13 сентября Национальный совет гражданской обороны при суданском МВД.
По данным совета, наводнением разрушено свыше 15 тысяч жилых домов.
Напомним, сезон дождей в Судане начинается в июне и длится до октября.
В 2022 году гуманитарную помощь пострадавшим от наводнений оказывают Катар, Египет, ОАЭ и Саудовская Аравия.
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