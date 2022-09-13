Вашингтон, , 20:10 — REGNUM Netflix собирается снять ещё два сезона сериала «Ведьмак». Об этом пишет портал Redanian Intelligence.

Ведьмак Цитата из трейлера к сериалу Netflix «Ведьмак»

По данным источника, сценарий для будущих сезонов начнут писать в ближайшие месяцы. Отмечается, что съёмочный процесс четвёртого и пятого сезонов может быть организован с минимальными временными интервалами.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, завершились съёмки третьего сезона «Ведьмака». Премьера новых эпизодов намечена на 2023 год.

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