Екатеринбург, , 20:09 — REGNUM Вопросов в ситуации с аграрным сектором на Урале много. Это признал уральский полпред Владимир Якушев 13 сентября на окружном совещании по актуальным вопросам развития агропромышленного комплекса.

Владимир Якушев Council.gov.ru

Вопросы касаются и животноводства, и растениеводства, и семеноводства. «Однако глобальных проблем нет», — сказал чиновник.

Полпред добавил, что по каждому направлению идёт работа. У проблем имеются решения и сельхозтоваропроизводители их находят.

«Наши производители двигаются вперёд. Номенклатура продукции растёт, и эта продукция привлекательна», — отметил полпред.

Якушев добавил, что у инвесторов имеется желание развивать АПК. Внутреннее потребление растёт и производители готовы увеличивать объёмы выпускаемой продукции.

«Самое главное — соблюсти баланс между спросом и предложением», — подчеркнул полпред.