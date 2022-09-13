Пуровский район, Ямало-Ненецкий АО, 13 сентября, 2022, 20:07 — ИА Регнум. На Ямале 13 сентября в Пуровском районе теплоход получил пробоину в носовой части корпуса. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Уральская транспортная прокуратура С места происшествия

«Теплоход «РТ-403», который принадлежит ООО «Уренгойский речной порт», в составе с плавкраном КПЛ-5-30, теплоходом «РТ-422» и баржей МП-267, груженой контейнерами и техникой, получил пробоину в носовой части корпуса и дифферент на нос на 256,6 километре реки Пур», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Отмечается, что жертв и пострадавших нет. Теплоход отбуксирован на берег. И разлива нефтепродуктов не допущено. Ремонт судна ведётся экипажем.

Транспортной прокуратурой проверяется исполнение законодательства о безопасности судоходства.