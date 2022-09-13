Москва, , 20:06 — REGNUM Жители освобожденной Россией части Запорожской области массово обращаются к местным властям с просьбой выдать им оружие для борьбы с киевскими боевиками. Об этом 13 сентября заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Операция Z Александр Горбаруков © ИА REGNUM

При этом местное население также собирает деньги и покупает все, в чем могут нуждаться союзные войска, которые защищают их от киевского террора, в частности квадрокоптеры для воздушной разведки.

«Для запорожцев начинается народная война с режимом Зеленского, такого уровня самоорганизации у нас ещё не было. Наши жители понимают, что киевский режим — их враг», — сказал Рогов.

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