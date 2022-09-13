Москва, 13 сентября, 2022, 20:06 — ИА Регнум. Жители освобожденной Россией части Запорожской области массово обращаются к местным властям с просьбой выдать им оружие для борьбы с киевскими боевиками. Об этом 13 сентября заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Операция Z

При этом местное население также собирает деньги и покупает всё, в чем могут нуждаться союзные войска, которые защищают их от киевского террора, в частности, квадрокоптеры для воздушной разведки.

«Для запорожцев начинается народная война с режимом Зеленского, такого уровня самоорганизации у нас ещё не было. Наши жители понимают, что киевский режим — их враг», — сказал Рогов.