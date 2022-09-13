Лиссабон, 13 сентября, 2022, 20:05 — ИА Регнум. 13 сентября в Лиссабоне на стадионе «Жозе Алваладе» футбольный клуб «Спортинг» в матче второго тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА 2022/23 сыграет с лондонским «Тоттенхэмом». Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по московскому времени.

Андрей Пронин ИА REGNUM Лига Чемпионов

Матч обслужит сербская бригада арбитров во главе со Срданом Йовановичем. Ассистенты главного судьи — Урош Стойкович и Милан Михайлович. Резервный арбитр — Массимилиано Иррати.

Стартовые составы команд:

«Спортинг»: Антонио Адан, Матеус Рейс, Себастьян Коатеш, Гонсалу Инасиу, Хидэмаса Морита, Нуну Мигел Сантуш, Мануэль Угарте, Педро Порро, Маркус Эдвардс, Франсишку Тринкао, Педру Гонсалвеш.

«Тоттенхэм»: Уго Льорис, Эмерсон, Эрик Дайер, Кристиан Ромеро, Бэн Дэвис, Иван Перишич, Пьер-Эмиль Хейбьерг, Ришарлисон, Сон Хын Мин, Родриго Бентанкур, Харри Кейн.