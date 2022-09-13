Констанца, Румыния, 13 сентября 2022, 20:05 — REGNUM По меньшей мере три человека получили ранения различной степени тяжести в результате крупной железнодорожной аварии, произошедшей на участке Констанца — Деж на юге Румынии. Об этом 13 сентября сообщает бухарестская газета Jurnalul.
Согласно предварительной информации, инцидент произошел сегодня около 15:00 по местному времени, когда на одном из перегонов перевернулись несколько вагонов грузового поезда, перевозившего зерно.
При этом, как утверждают очевидцы, эти вагоны имели маркировку б. УССР. Ведется следствие.
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