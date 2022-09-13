Москва, , 20:22 — REGNUM На круглом столе в Общественной палате РФ обсудили проблему утилизации твердых коммунальных отходов в регионах Крайнего Севера. Мероприятие проводилось в преддверии парламентских слушаний в Госдуме «О ходе реализации реформы в области обращения с отходами производства и потребления: от достижения целевых показателей до создания экономики замкнутого цикла». Об этом сообщает пресс-служба Общественной палаты РФ.

Мусор Иван Шилов © ИА REGNUM

В дискуссии приняли участие депутаты Госдумы, специалисты в области охраны экологии и окружающей среды, представители общественных организаций, а также эксперты с Крайнего Севера и соответствующие тематике госслужащие.

«Регионы Крайнего Севера отличаются специфическими климатическими и географическими особенностями. Условия жизни там чрезвычайно суровы, плотность населения низкая, на огромной территории находится множество удаленных друг от друга и труднодоступных населенных пунктов. Безусловно, все это вызывает сложности в реализации мусорной реформы на этих землях, которые, в свою очередь, особенно экологически уязвимы и требуют специальной защиты», — отметила Елена Шаройкина, председатель координационного совета при Общественной палате РФ по экологическому благополучию

Задачей круглого стола является поиск решений, которые позволят повысить эффективность системы обращения с ТКО в районах Крайнего севера, которые будут соответствовать приоритетам государственной политики по обращению с отходами, согласно которым сжигание — крайняя мера.

Отмечается, что по итогам заседания будут подготовлены рекомендации к предстоящим парламентским слушаниям.

Как сообщало ИА REGNUM, представители министерства ЖКХ и регоператора оценили перспективы переработки отходов в Хабаровском крае. В рамках реализации нацпроекта «Экология» в регионе планируется развитие мощностей вторичной переработки, популяризация сортировки отходов и воспитание в людях принципов разумного потребления.

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