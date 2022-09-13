Москва, 13 сентября, 2022, 20:02 — ИА Регнум. 13 сентября в Москве на стадионе «ВТБ Арена» футбольный клуб «Динамо» в матче второго тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА одержал минимальную победу над грозненским «Ахматом» со счетом 2:1.

Алексей Колчин ИА REGNUM «Динамо»

Забитыми мячами в составе хозяев отметились Федр Смолов (11’ Ярослав Гладышев) и Ярослав Гладышев (31’ Даниил Лесовой). Единственный гол «Ахмата» на 17-й минуте встречи забил экс-полузащитник ЦСКА Иван Олейников после передачи Владимира Ильина.

Желтые карточки получили Марат Быстров и Антон Швец. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым.

Составы команд:

«Динамо»: Лещук, Даса (Паршивлюк, 81’), Кутицкий, Фернандес, Лаксальт (Скопинцев, 60’), Норманн (Фомин, 25’), Нгамалё (Захарян, 80’), Сазонов, Гладышев, Смолов (Тюкавин, 60’), Лесовой.

«Ахмат»: Опарин, Садулаев (Бериша, 65’), Семенов (Быстров, 46’), Журавлев (Швец, 46’), Богосавац, Камилов, Фольмер, Карапузов, Конате (Агаларов, 66’), Олейников, Ильин (Трошечкин, 46’).