Нижний Новгород, 13 сентября, 2022, 20:01 — ИА Регнум. Из-за участившихся случаев заражения африканской чумой свиней в Нижегородской области отстреливают диких кабанов. Об этом сообщили в комитете ветеринарии региона 13 сентября.

Defense.gov Охотничье ружье

По данным ведомства, первые случаи заражения в 2022 году зарегистрированы у диких кабанов в Пильнинском муниципальном округе и около деревни Большая Погорелка Семеновского района.

«Сейчас специалисты выполняют комплекс организационно-хозяйственных и ветеринарных мероприятий во избежание распространения заболевания. На данных территориях сейчас проводится отстрел кабанов в области заражения. При этом изъятие свиней у нижегородцев не планируется», — цитирует комитет ветеринарии Нижегородской области портал NewsNN.