Москва, , 20:01 — REGNUM Киев скопил колоссальный объем своих боевых подразделений и военной техники рядом с освобожденной Россией частью Запорожской области. Об этом 13 сентября заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Операция Z Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Накопление сил идет колоссальное. Такого скопления боевиков Зеленского на линии боестолкновения в Запорожской области еще не было. Пытаются, видимо повторить харьковский сценарий», — сказал Рогов.

По его словам, самая сложная задача, которая стоит перед российскими военными — это выявить место главного удара киевского режима, поскольку скопление техники и боевиков происходит вдоль всей линии боевого соприкосновения в Запорожской области.

Читайте ранее в этом сюжете: Рогов: Киев стягивает к Запорожской области огромное количество вооружения

Читайте развитие сюжета: Жители Запорожской области хотят с оружием противостоять Киеву — Рогов