13 сентября 2022 | Время чтения 3 мин

Джозеф Тёрнер, , 20:50 — REGNUM Приближаясь к промежуточным выборам в Конгресс, кандидаты от Демократической партии начинают «танцевать запутанный вальс», как выразились колумнисты The New York Times Лиза Лилер и Кэти Глюэк. Вальсировать демократам приходится вокруг крайне непопулярного президента США от своей партии Джо Байдена, чей рейтинг одобрения продолжительное время находится на историческом минимуме. На этом фоне демократы пытаются показать избирателям свою независимость от Белого дома, но одновременно и не изолировать себя полностью от политической и социальной программы президента.

Выборы в США Иван Шилов © ИА REGNUM

Авторы статьи отмечают, что подобная динамика часто имеет место в преддверии промежуточных выборов, однако в этом году демократы потеряли всякий стыд в попытках превзойти президента. При этом многие видные демократы в последнее время начали игнорировать визиты Байдена в свой штат, как, например, кандидат в губернаторы от штата Огайо и кандидат в Сенат от Висконсина.

Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией The New York Times.

«Республиканцы принимают Трампа и его преступное поведение без вопросов. Демократы сторонятся президента, который делает замечательную работу, учитывая беспорядок, в котором он оказался, полную оппозицию со стороны республиканцев и некоторых членов его собственной партии. Вот почему республиканцы выигрывают выборы, а демократы будут плакать», — считает Lou Panico.

«Что вы имеете в виду, что демократы двуличны? Политикам это дается легко. Единственная проблема в том, что они не понимают, что мы это видим», — комментирует Bryan.

«Не сторонитесь Джо Байдена. Как насчет того, чтобы верить в парня, который выправляет этот корабль. Будьте храбрыми. Поддержите его и гордитесь им. Хватит скакать по заборам. Лидируйте», — советует SM.

«Одна из проблем, которую я слышу от людей здесь в Техасе, связана с тем, что Байден — запасной вариант. Если с ним что-то случится, кто придет на помощь? Мисс Харрис — не тот человек. Ему нужна более сильная поддержка», — указывает Liz Baird.

Камала Харрис Joebiden.com

«Но советники президента убеждают нас, что считают Байдена одним из самых сильных посланников своей партии. Да ладно, Байден может быть кем угодно, но сильным посланником — вряд ли», — подчеркивает JT.

«Кажется, что ни один демократ не может баллотироваться на выборах, опираясь на свои достижения. Они могут только без устали болтать о «злых республиканцах», — замечает Milagros.

«Жалко. Кто может уважать любого кандидата от Демпартии, который чувствует себя вынужденным игнорировать Байдена? Это полностью лишено уважения к себе и избирателям», — критикует James.

«О, политики — это такие непостоянные друзья, которые всегда нападают в конце», — пишет Tom.

Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Разумные демократы останутся с Байденом — парнем, с которым нам повезло, который сделал всё, что мог, в нынешней ситуации и одержал несколько значительных побед», — уверен jim hughes.

«Никто так не хорош в каннибализме своих коллег, как демократы», — указывает Phil H.

Напомним, что в последний раз Демпартия выиграла Конгресс при непопулярном президенте в 1978 году. Тогда рейтинг Джимми Картера упал ниже 50%. Для сравнения, рейтинг одобрения Байдена находится ниже уровня в 50% с августа 2021 года. К 1 сентябрю только 40% американцев заявили, что поддерживают работу президента, тогда как 50% недовольны ей.