Москва, 13 сентября, 2022, 19:55 — ИА Регнум. Киевский режим стягивает к линии боестолкновения в Запорожской области самое большое количество вооружений за весь период спецоперации. Об этом 13 сентября заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Армия

При этом политик отметил, что ситуация остается под контролем российских военных.

«Ситуация у нас не простая, но контролируемая. Сегодня была переброска войск, резервов ВСУ, иностранных наемников. Плюс количество техники, которое перекидывается, тоже впечатляет. Несколько раз были попытки разведки боем, чтобы проверить нашу оборону», — сказал Рогов.