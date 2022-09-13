Страсбург, Франция, , 19:54 — REGNUM Хотя Брюссель и не может советовать Киеву, но хотелось бы, чтобы киевский режим начал диалог с Россией, сообщил 13 сентября верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Марионетка Александр Горбаруков © ИА REGNUM

На встрече с депутатами ЕП в Страсбурге дипломат признался, что не знает, «когда должны начаться первые мирные переговоры», и что он, разумеется, не может давать Зеленскому советы «по этому вопросу».

«Для нас чем быстрее, тем лучше», — заявил Боррель, добавив, что переговоры нельзя взять и начать без подготовки соответствующего контекста.

Напомним, перед ЕС встаёт проблема обеспечения теплом на зиму. Причина в том, что европейские страны взяли курс на жёсткие антироссийские санкции, «заступаясь» за Киев, и получили о ответ проблемы с энергоснабжением.

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