Москва, , 19:49 — REGNUM Начался онлайн-саммит Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), посвященный ситуации на границе Армении и Азербайджана, где произошли серьезные боестолкновения. Об этом сегодня, 13 сентября, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Силы ОДКБ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Ранее стало известно, что по запросу армянской стороны созван экстренный саммит ОДКБ в формате видеоконференции. Запрос Армении в связи с обострением ситуации на армяно-азербайджанской границе.

Напомним, что в ночь на 13 сентября на границе Армении и Азербайджана в районе Нагорного Карабаха начались масштабные боестолкновения. Стороны обменялись массированными артиллерийскими ударами, число погибших с обеих сторон идёт на десятки человек. Есть жертвы среди мирного населения.