Санкт-Петербург, , 20:17 — REGNUM Предложение губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова приостановить реновацию до 2024 года означает отсрочку её до нового политического сезона. Об этом 13 сентября корреспонденту ИА REGNUM заявил директор Института государственного развития, политолог Дмитрий Солонников.

Реновация Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Напомним, Беглов предложил депутатам Законодательного собрания Петербурга приостановить действие положений закона о комплексном развитии территорий (КРТ). Таким образом, петербургская реновация приостановится как минимум до 1 января 2024 года.

«Давайте подумаем, что такое 2024 год. Это, во-первых, пока что выборы президента и пока что плановые выборы губернатора Петербурга, поэтому, конечно же, после 2024 года у нас очень сильно должна измениться картина и в Петербурге, да и в стране в целом. Поэтому отложить закон, его реализацию до 2024 года значит отложить его до нового политического сезона. В этом новом политическом сезоне далеко не факт, кто и как будет за этот закон дальше отвечать, поэтому пока его отложили», — заявил Солонников.

Эксперт отметил, что петербуржцы неоднократно сталкивались с ситуациями, когда проводились общественные слушания по каким-либо вопросам, в частности по уплотнительной застройке. И в таких собраниях непонятно кто участвовал, не всегда сами собственники. Такие же ситуации были при выборе управляющих компаний.

«Люди беспокоятся, что решение о реконструкции домов формально будет принято, а как в нём участвовали они сами, для них останется загадкой. То есть, вопрос правоприменения вот этого голосования. Жильцы взяли, проголосовали, вот кто эти жильцы, как проверить, что это те самые жильцы», — обозначил проблему политолог.

Недостаток реновации в Петербурге, по мнению Солонникова, заключается больше в федеральном законодательстве. Эксперт задаётся вопросом, как можно голосовать собранием по поводу вопроса о собственности отдельного гражданина.

«Я купил квартиру, а собственники соседних квартир решили, что все наши квартиры теперь кому-то отдаются, а почему за мою-то решают?! То же самое с земельными участками. А почему собственно за меня это кто-то решает? Это вопрос частной собственности, и частной собственности на недвижимость в том числе», — отметил Дмитрий Солонников.

Он добавил, что программа реновации в России ставит под сомнение легитимность договоров собственности на квартиры. Если соседи собственника в многоквартирном доме могут решить судьбу его недвижимости, то это уже не совсем собственность, а какая-то другая форма.

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