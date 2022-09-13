Тула, , 19:44 — REGNUM Первые 100 вынужденных переселенцев из Харьковской области прибывают в Тульскую область, сообщили 13 сентября в управлении пресс-службы правительства Тульской области.

Переселенцы с территории бывш. УССР Управление пресс-службы правительства Тульской области

Людей доставляют из Белгородской области. В ближайшее время ожидается приезд ещё 200 человек.

В Тульской области переселенцам предоставляют места в санаториях. Их обеспечат регулярным питанием, комфортными условиями проживания, окажут помощь при оформлении необходимых документов и в случае необходимости при трудоустройстве.

Всего в пунктах временного размещения в Тульской области сейчас находятся более 1600 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее более 600 вынужденных переселенцев приняла Воронежская область. Всего же границу с Белгородской области за последние несколько суток пересекли тысячи человек.