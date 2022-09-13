Курган, , 19:44 — REGNUM В Курганском государственном университете создали карбоновый полигон из тыкв. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Тыква в закрытом грунте Александр Погожев © ИА REGNUM

Урожай исследуют, оценив динамику поглощения и выделения углерода тыквой, а также в целом её потенциал. Для эксперимента были посеяны семена тыквы двух сортов — «серая» и «орешек». Студенты в течение всего вегетационного периода исследовали особенности морфологии тыкв, интенсивность фотосинтеза, биомассы и другое. Затем в лабораториях изучат морфометрические показатели роста и развития сортов тыквы, динамику поглощения и выделения углерода данным растением.

Выбор тыквы для карбонового полигона был сделан из-за большой площади листьев этого растения, которое может интенсивно поглощать углекислый газ и включать его в вещества собственного организма.

«Это позволяет снижать концентрацию углекислого газа в окружающей среде, тем самым способствовать решению проблемы потепления климата и его последствий», — пояснила заведующая кафедрой географии, фундаментальной экологии и природопользования КГУ Наталья Несговорова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюменской области создано уже два карбоновых полигона. Всего в России планируется создание свыше 80 подобных полигонов.

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