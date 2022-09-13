Бишкек, , 19:43 — REGNUM Школьницы провоцируют насильников, надевая короткие юбки. Об этом заявил депутат Акбокон Таштанбеков на заседании комитета по правопорядку парламента Киргизии, в ходе которого народные избранники обсуждали информацию об изнасиловании и убийстве 14-летней девочки.

Популизм

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«Нормальные граждане не обращают внимания на это, но педофилы могут заметить и пойти за ними. Родители, учителя и общественность должны заняться этой проблемой», — подчеркнул он.

Также парламентарий отметил, что нужно донести до граждан, что любое преступление рано или поздно будет раскрыто, и что у насильников будут очень низкие шансы выйти из тюрьмы живыми.

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