Белград, , 20:19 — REGNUM Посол США в Сербии Кристофер Хилл уверен, что 17 сентября в Белграде состоится гей-парад, так как «многие люди над этим работали». Об этом Хилл заявил 13 сентября, выступая на Международной конференции о правах человека в рамках «Европейской недели гордости», которая проходит в Белграде.

Кристофер Хилл United States Studies Centre

«Мы должны в центр вопроса о защитите прав ЛГБТ-сообщества поставить любовь», — процитировало агентство FoNet слова Кристофера Хилла.

Американский дипломат добавил, что он был бы рад, если бы мог сказать, что его страна решила все проблемы в области защиты прав ЛГБТ-сообщества, но это не так, и, несмотря на большие успехи, предстоит еще много для этого того сделать.

Напомним, что ранее МВД Сербии приняло решение запретить проведение гей-парада 17 сентября в Белграде, так как в министерство поступила заявка на проведение второго мероприятия в защиту семейных ценностей в этот же день. В МВД Сербии опасаются, что могут произойти стычки между участниками двух мероприятий.