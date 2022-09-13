Москва, 13 сентября, 2022, 20:21 — ИА Регнум. Лётчики авиационных полков объединения ВВС и ПВО Северного флота выполнили плановые учебно-боевые полёты с аэродромов постоянного и временного базирования в Мурманской области. Экипажи отработали действия по обнаружению и перехвату самолётов условного противника, а также были выполнены элементы воздушного боя на различных дистанциях. Об этом сегодня, 13 сентября, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Mil.ru МиГ-29

«Полеты экипажей истребителей Су-33, МиГ-29К, МиГ-31 и бомбардировщиков Су-24 были проведены в сложных метеоусловиях Крайнего Севера как в дневное, так и в ночное время суток», — указано в сообщении.

Всего было задействовано более 10 экипажей. Время, проведённое в воздушном пространстве, суммарно составило более 16 часов.

РанееИА REGNUM сообщало, что экипажи большого противолодочного корабля «Адмирал Левченко» и большого десантного корабля «Александр Отраковский» из состава арктической группировки Северного флота совместно с личным составом тактической группы, дислоцированной на острове Котельный, отработали задачи учений по ведению оборонительных действий в Арктике.

Читайте также: Корабли Северного флота отработали оборону острова в Арктике