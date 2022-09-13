Новосибирск, , 19:40 — REGNUM В Новосибирске уволился директор краеведческого музея Андрей Шаповалов. Он покинул пост по собственному желанию, сообщили «НГС Новости» со ссылкой на самого Шаповалова.

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«Подтверждаю увольнение, комментариев не будет», — сказал теперь уже бывший директор музея.

Отметим, что Андрей Шаповалов возглавил краеведческий музей в 2009 году. По профессии он — историк, преподавал в новосибирском вузе историю первобытного общества и этнологию, прикладную культурологию. Является автором более 50 статей.