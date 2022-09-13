Минск, , 20:15 — REGNUM Празднование 17 сентября Дня народного единства в Белоруссии — это правильное решение. Однако белорусским властям надо позаботиться о том, чтобы эта дата стала восприниматься обществом как по-настоящему праздничная. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM 13 сентября высказал политолог Олег Ковалёнок.

Флаг Белоруссии Анна Рыжкова (с) ИА REGNUM

«Объективные основания для празднования годовщины Освободительного похода Красной Армии у белорусов есть. Например, моя бабушка родом из Бреста, а дед — с Гомельщины. Они встретились только благодаря объединению Западной и Восточной Белоруссии. Так что актом своего рождения я обязан событиям, начавшимся 17 сентября 1939 года. И такая же ситуация у многих белорусских граждан. Так что «нерв» у этой даты, определённо, имеется. Однако как её праздновать — непонятно. Государство не заложило традиции празднования. Более того, 17 сентября даже не стало выходным днём. Это явно не способствует тому, чтобы День народного единства стал праздником не только в государственном, но и в народном календаре» Олег Ковалёнок

По мнению политолога, в День народного единства в республике могли бы проводиться «белорусские марши» с красно-зелёными, советскими и российскими флагами. «Теоретически День народного единства мог бы стать точкой сборки для сторонников национального единства белорусов с остальными русскими. Ведь в 1939 году Брест и Гродно вошли в состав большой страны. Однако белорусская власть не даст такому движению снизу возникнуть, поскольку посчитает его ещё более опасным, чем БЧБ-сообщество», — заявил Ковалёнок.

Как сообщало ИА REGNUM, День народного единства учреждён 7 июня 2021 года указом президента Александра Лукашенко. Праздник приурочен к годовщине Освободительного похода Красной армии, начавшегося 17 сентября 1939 года, по итогам которого, в частности, Западная Белоруссия была присоединена к Белорусской ССР.