Минск, 13 сентября 2022, 20:15 — REGNUM Празднование 17 сентября Дня народного единства в Белоруссии — это правильное решение. Однако белорусским властям надо позаботиться о том, чтобы эта дата стала восприниматься обществом как по-настоящему праздничная. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM 13 сентября высказал политолог Олег Ковалёнок.

Флаг Белоруссии
Флаг Белоруссии
Анна Рыжкова (с) ИА REGNUM
«Объективные основания для празднования годовщины Освободительного похода Красной Армии у белорусов есть. Например, моя бабушка родом из Бреста, а дед — с Гомельщины. Они встретились только благодаря объединению Западной и Восточной Белоруссии. Так что актом своего рождения я обязан событиям, начавшимся 17 сентября 1939 года. И такая же ситуация у многих белорусских граждан. Так что «нерв» у этой даты, определённо, имеется. Однако как её праздновать — непонятно. Государство не заложило традиции празднования. Более того, 17 сентября даже не стало выходным днём. Это явно не способствует тому, чтобы День народного единства стал праздником не только в государственном, но и в народном календаре»
Олег Ковалёнок

По мнению политолога, в День народного единства в республике могли бы проводиться «белорусские марши» с красно-зелёными, советскими и российскими флагами. «Теоретически День народного единства мог бы стать точкой сборки для сторонников национального единства белорусов с остальными русскими. Ведь в 1939 году Брест и Гродно вошли в состав большой страны. Однако белорусская власть не даст такому движению снизу возникнуть, поскольку посчитает его ещё более опасным, чем БЧБ-сообщество», — заявил Ковалёнок.

Как сообщало ИА REGNUM, День народного единства учреждён 7 июня 2021 года указом президента Александра Лукашенко. Праздник приурочен к годовщине Освободительного похода Красной армии, начавшегося 17 сентября 1939 года, по итогам которого, в частности, Западная Белоруссия была присоединена к Белорусской ССР.