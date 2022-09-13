Астана, 13 сентября, 2022, 19:37 — ИА Регнум. «Дух Хельсинки» призвал возрождать папа Римский Франциск, находясь с визитом в Казахстане. Понтифик заявил, что мир должен быть многополярным, необходим диалог между народами.

Bundesarchiv, Bild 183-P0730-019 Хельсинская конференция 1975 года. Пленарное заседание

папа Римский Франциск «Нам нужны лидеры, которые на международном уровне могли бы способствовать взаимопониманию и диалогу между народами и возродить «хельсинкский дух», стремление укреплять мультилатерализм, строить более стабильный и спокойный мир, заботясь о новых поколениях».

Эта речь Франциска прозвучала в концертном зале «Казахстан» после его встречи с казахстанским президентом Касым-Жомартом Токаевым.

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