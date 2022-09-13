Воронеж, 13 сентября, 2022, 19:36 — ИА Регнум. Восстановительные работы после аварии на канализационном коллекторе в Коминтерновском районе Воронежа завершены, об этом вечером 13 сентября сообщили в ООО «РВК-Воронеж».

Пресс-служба ООО «РВК-Воронеж» Работы на месте аварии.

Всего на участке на Московском проспекте уложено 17 метров нового трубопровода, также проведена засыпка котлованов.

«Ремонтные бригады сначала произвели монтаж вспомогательного колодца, чтобы осуществить промывку линии. Параллельно велись земляные работы на поврежденном участке. Они осложнялись толщиной асфальта, глубиной залегания трубопровода на уровне 6 м, осыпанием грунта и притоком в котлован сточных и дождевых вод. Линия водоотведения проходит вблизи водовода, что также требовало профессионализма и точности работы всей команды. В настоящее время мы завершили весь комплекс работ по восстановлению работы линии», — рассказал директор по производству «РВК-Воронеж» Дмитрий Дедов.

Теперь дорожникам предстоит восстановить покрытие в районе проведения работ.

Как сообщало ИА REGNUM, масштабная канализационная авария в Воронеже произошла 13 сентября. Для проведения работ на месте аварии пришлось перекрыть часть Московского проспекта — одной из основных улиц города и основной магистрали Коминтерновского района. Эти привело к заторам на дорогах. Проверку в связи с перекрытием движения из-за аварии начала прокуратура.