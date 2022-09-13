В Воронеже восстановили работу канализационного коллектора после аварии
Воронеж, 13 сентября, 2022, 19:36 — ИА Регнум. Восстановительные работы после аварии на канализационном коллекторе в Коминтерновском районе Воронежа завершены, об этом вечером 13 сентября сообщили в ООО «РВК-Воронеж».
Всего на участке на Московском проспекте уложено 17 метров нового трубопровода, также проведена засыпка котлованов.
Теперь дорожникам предстоит восстановить покрытие в районе проведения работ.
Как сообщало ИА REGNUM, масштабная канализационная авария в Воронеже произошла 13 сентября. Для проведения работ на месте аварии пришлось перекрыть часть Московского проспекта — одной из основных улиц города и основной магистрали Коминтерновского района. Эти привело к заторам на дорогах. Проверку в связи с перекрытием движения из-за аварии начала прокуратура.