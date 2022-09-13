Москва, 13 сентября, 2022, 19:36 — ИА Регнум. План действий российского командования относительно борьбы с агрессией киевского режима позволяет смотреть на будущее спецоперации с оптимизмом. Об этом 13 сентября заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

По его словам, на территорию ДНР заходит подкрепление, которое облегчит борьбу с киевским режимом.

«Резервы подходят, резервы ещё в планах подтягивать. Нужно учитывать те недоработки, что были, они уже проанализированы. План действий для союзных сил понятен. Я смотрю на те шаги, которые только мне известны, и я смотрю на ситуацию с оптимизмом», — сказал Пушилин.