Пушилин заявил, что с оптимизмом смотрит на будущее СВО
Москва, 13 сентября, 2022, 19:36 — ИА Регнум. План действий российского командования относительно борьбы с агрессией киевского режима позволяет смотреть на будущее спецоперации с оптимизмом. Об этом 13 сентября заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».
Иван Шилов ИА REGNUM
ДНР
По его словам, на территорию ДНР заходит подкрепление, которое облегчит борьбу с киевским режимом.
«Резервы подходят, резервы ещё в планах подтягивать. Нужно учитывать те недоработки, что были, они уже проанализированы. План действий для союзных сил понятен. Я смотрю на те шаги, которые только мне известны, и я смотрю на ситуацию с оптимизмом», — сказал Пушилин.