Нью-Йорк, США, , 19:34 — REGNUM Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш не сможет посетить похороны британской королевы Елизаветы II из-за плотного рабочего графика. Об этом сообщил на брифинге 13 сентября пресс-секретарь главы Всемирной организации Стефан Дюжаррик.

Антониу Гутерреш Un.org

«В связи с подготовкой к неделе высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН генеральный секретарь не сможет посетить похороны», — сказал он.

Дюжаррик уточнил, что представлять Организацию Объединённых Наций на церемонии прощания будет заместитель генерального секретаря.

Напомним, правившая Великобританией более 70 лет королева Елизавета II скончалась 8 сентября на 97-м году жизни. Освободившийся престол занял её старший сын — 73-летний принц Чарльз, который взял себе имя Карл III.

Похороны Елизаветы II назначены на 19 сентября. Неделя высокого уровня Генассамблеи ООН открывается на следующий день после этого.