Москва, 13 сентября, 2022, 19:33 — ИА Регнум. Российский певец Mr. Credo (Александр Махонин) подал в суд на актёра и телеведущего Михаила Галустяна. Об этом музыкант сообщил на своей странице во «ВКонтакте».

Mil.ru Михаил Галустян

«Адвокатское бюро предъявляет Судебный Иск Михаилу Галустяну и компании «ТНТ» о неправомерном использовании песни Автора Mr. Credo «Медляк», в сериале «Бородач». Сумма претензий в объеме нарушенных прав (исключительные авторские права, реклама, ТВ, интернет, моральный ущерб, ущерб деловой репутации), с учетом публичного охвата аудитории — 500 тыс. евро. Ответы на официальные Претензии ответчики проигнорировали! Московский беспредел — как он есть! Чужого нам не надо, а свое мы возьмем по любому», — сказано в сообщении. Галустян, в свою очередь, обвинения со стороны певца пока что никак не комментировал.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, певица Клава Кока (Клавдия Высокова) изменила слова в песне «Пьяную домой» во время выступления в Челябинске. Так, во время концерта артистка пела «забери веселую домой» вместо «забери пьяную домой».