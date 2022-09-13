Казань, 13 сентября, 2022, 20:15 — ИА Регнум. На территории государственного природного заказника «Волжские просторы» пресекли незаконную рыбалку. Об этом 13 сентября сообщает пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам.

Ojm. tatarstan.ru Браконьерство

Браконьера задержали в 2 километрах от поселка Васильево. Мужчина осуществлял незаконный вылов водных биологических ресурсов с моторной лодки «Казанка».

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 256 УК РФ («Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов»).

К задержанию злоумышленника привлекались сотрудники Линейного управления МВД России на транспорте.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае в природном заказнике «Свияжский» на территории Зеленодольского района Татарии обнаружили деревянное строение, используемое браконьерами.

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