Нур-Султан, , 19:43 — REGNUM Инициатива о возвращении прежнего названия столице Казахстана исходит от парламента и выглядит как пожелание граждан страны, переданных через их представителей. Об этом 13 сентября написал политический аналитик из Казахстана Никита Шаталов в своём телеграм-канале.

Нурсултан Назарбаев Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам эксперта, пока что инициатива по возвращению прежнего названия столице вызывает наибольшее одобрение среди граждан, как и тот факт, что старое-новое название не потребует дополнительных бюджетных расходов.

«Вместе с тем президент Касым-Жомарт Токаев в заявлении, распространённом через пресс-секретаря, подчеркивает, что остальные объекты, названные в честь Нурсултана Назарбаева, сохранят свои наименования», — добавил он.

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Политолог отметил, что первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев «становится, скорее, частью истории, значимой, но не канонизированной».

Напомним, что инициатором переименования казахской столицы в Нур-Султан в 2019 году выступил действующий президент Касым-Жомарт Токаев.

Отметим, что до 1961 года нынешняя столица Казахстана называлась Акмолинском, затем город переименовали в Целиноград, в 1992 году — в Акмолу (Белую могилу), а в 1998 году — в Астану (Столицу).

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