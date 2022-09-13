Берлин, 13 сентября, 2022, 19:31 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин провел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцем. Об этом сегодня, 13 сентября, сообщает пресс-служба правительства ФРГ.

(сс) Michael Lucan Олаф Шольц

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В ходе разговора германский канцлер в очередной раз высказался в пользу дипломатического урегулирования ситуации в бывшей УССР, правда, в очередной раз не сказал, как этого можно добиться практически. Кроме того Шольц потребовал полного вывода российских войск с территории бывшей УССР и уважения территориальной целостности и суверенитета этого нацистского государственного образования. Иными словами, германский канцлер требует от российского президента признать поражение в бывшей УССР, отказаться от целей СВО и отступить при сохранении колоссальной угрозы для России со стороны бандеровцев.

Шольц сказал Путину, что любые дальнейшие шаги России по аннексии не останутся без ответа и не будут признаны ни при каких обстоятельствах, а также заявил про необходимость обеспечения безопасности Запорожской атомной электростанции.

Кроме того, Шольц подчеркнул важную роль зерновой сделки и обратился к Путину с призывом не дискредитировать соглашение и продолжать его полностью выполнять.

Напомним, что президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявили, что Запад фактически обманул в зерновой сделке и использует открытые морские коридоры для вывоза зерновых из бывшей УССР для себя, а вовсе не для бедных голодающих стран.