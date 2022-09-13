Москва, , 19:29 — REGNUM В Донецкой Народной Республике (ДНР) удается пресекать попытки киевского режима осуществлять диверсии. Об этом 13 сентября заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

Более того, народная республика помогает своим соседям в Херсонской и Запорожской областях пресекать подобные попытки Киева дестабилизировать обстановку на их территории, отметил глава ДНР.

«Что касается диверсионных групп, то ситуация на данный момент является полностью контролируемой. У нас работа выстроена. Стараемся помочь наших соседям из других регионов. Я говорю про запорожское и херсонское направление. Мы стараемся помочь своим друзьям, соседям», — сказал Пушилин.

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