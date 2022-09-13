Москва, 13 сентября, 2022, 19:29 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике (ДНР) удается пресекать попытки киевского режима осуществлять диверсии. Об этом 13 сентября заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

Более того, народная республика помогает своим соседям в Херсонской и Запорожской областях пресекать подобные попытки Киева дестабилизировать обстановку на их территории, отметил глава ДНР.

«Что касается диверсионных групп, то ситуация на данный момент является полностью контролируемой. У нас работа выстроена. Стараемся помочь наших соседям из других регионов. Я говорю про запорожское и херсонское направление. Мы стараемся помочь своим друзьям, соседям», — сказал Пушилин.