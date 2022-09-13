Кемерово, , 19:29 — REGNUM Приказом Генерального прокурора России назначен Кемеровский межрайонный прокурор по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли. Должность занял старший советник юстиции Дмитрий Лосковиченко. Об этом ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Кузбасса.

Прокуратура Александр Комаров © ИА REGNUM

Ранее он был заместителем начальника управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Кемеровской области.

По официальным данным, Лосковиченко работал следователем прокуратуры Яшкинского района, был помощником и старшим помощником прокурора Яшкинского района, прокурором отдела и старшим прокурором отдела по надзору за соблюдением прав граждан, законностью правовых актов управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Кузбасса. Общий стаж работы в органах прокуратуры — более 17 лет.

Отметим, что ранее должность прокурора по надзору в угледобывающей отрасли занимал Евгений Шарафутдинов, который после истечения срока полномочий ушёл в отставку.