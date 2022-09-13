Кемерово, 13 сентября, 2022, 19:29 — ИА Регнум. Приказом Генерального прокурора России назначен Кемеровский межрайонный прокурор по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли. Должность занял старший советник юстиции Дмитрий Лосковиченко. Об этом ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Кузбасса.

Александр Комаров ИА REGNUM Прокуратура

Ранее он был заместителем начальника управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Кемеровской области.

По официальным данным, Лосковиченко работал следователем прокуратуры Яшкинского района, был помощником и старшим помощником прокурора Яшкинского района, прокурором отдела и старшим прокурором отдела по надзору за соблюдением прав граждан, законностью правовых актов управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Кузбасса. Общий стаж работы в органах прокуратуры — более 17 лет.

Отметим, что ранее должность прокурора по надзору в угледобывающей отрасли занимал Евгений Шарафутдинов, который после истечения срока полномочий ушёл в отставку.