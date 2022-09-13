13 сентября 2022 | Время чтения 3 мин

Руководство Казахстана очень рассчитывает на новые инвестиционные проекты с КНР. Пекин, в свою очередь, попытается понять, чего стоят политические гарантии действующего президента Касым-Жомарта Токаева.

Евгения Ким, , 20:44 — REGNUM Успех переговоров главы Казахстана Касым-Жомарта Токаева с председателем КНР Си Цзиньпином 14 сентября имеет очень четкие индикаторы. Если по итогам встречи будут заявлены масштабные инвестиционные проекты, значит, все хорошо. Если же стороны озвучат только протокольные реверансы — это будет означать, что никто вкладываться в Казахстан в ближайшее время не будет. Об этом ИА REGNUM рассказал казахстанский политолог Максим Казначеев.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

ИА REGNUM: Какие задачи ставит перед собой президент Казахстана перед переговорами с главой КНР?

Максим Казначеев: Визит главы КНР Си Цзиньпина в Казахстан очень важен. По большому счету, Китай остается одним из немногих ключевых партнеров Казахстана, который очень сдержанно отнёсся к январским событиям.

Проблема в том, что Пекину удавалось очень хорошо взаимодействовать со старой элитой по широкому кругу экономических вопросов. Китай опасается, что сейчас, со сменой политического руководства и окончательным отходом первого президента Нурсултана Назарбаева от процесса принятия решений, в стране могут измениться правила игры.

Встреча президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и председателя КНР уже была зимой этого года. Переговоры прошли во время Олимпийских игр в Пекине. По прошествии полугода никаких больших новых инвестиционных проектов не заявлено. Возможно, Китай пока не понимает, как взаимодействовать с Токаевым, — будет ли он работать в старом ключе, условно говоря, таком полукоррупционном, как это делала старая элита, или же выстроит новые отношения?

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и председатель КНР Си Цзиньпин Akorda.kz

Если Казахстан задействует второй вариант, то Китаю необходимо понять новые правила игры. Визит Си Цзиньпина важен именно в этом ключе.

ИА REGNUM: Есть какие-то индикаторы, по которым можно оценить успешность или неуспешность переговоров Си с Токаевым?

Максим Казначеев: Конечно. Если по итогам переговоров будут заявлены масштабные инвестиционные проекты Китая, это будет означать, что Пекин придумал механизмы взаимодействия с новой казахстанской элитой. Соответственно, если такое происходит, это может быть дополнительным индикатором того, что Пекин рассматривает Акорду и новую казахстанскую элиту как элемент «Большой Евразии».

Если же в рамках визита будут озвучены только протокольные реверансы, это будет индикатором того, что Китай рассматривает Казахстан как территорию, до сих пор подконтрольную англосаксам со всеми вытекающими последствиями. То есть будет убеждение, что в Казахстан нельзя ничего инвестировать, и новые масштабные проекты будут поставлены на паузу или будут реализовываться по инерционному сценарию.

В этом случае Китай будет подозревать Токаева в недостаточной лояльности как в плане персонально к КНР, так и к своему проекту в Туркестане.

ИА REGNUM: Чего хочет Казахстан от этой встречи? Убедить Китай, что с новой элитой можно работать?

Максим Казначеев: Это самое главное. Но нужно понимать, что визит вежливости после январских событий президент Токаев уже делал. Он посещал КНР уже в ранге «независимого президента» зимой этого года.

Поэтому сейчас перед главой Казахстана стоит задача номер один — убедить Китай, что с Казахстаном можно работать, и что нынешняя многовекторность Казахстана не будет помехой для совместных проектов.

Во-вторых, президенту нужно убедить КНР в своей политической дееспособности. В том, что даже при повторной попытке госпереворота, если она произойдет, глава государства сможет удержать власть.

Нужно понимать, что потенциальные инвестиции всегда даются под политические гарантии. А если Токаев теряет власть, то его гарантии ничего не значат. А значит, и инвестиции, скорее всего, разворует победившая сторона.

Кроме того, в текущей ситуации Казахстан четко понимает, что серьезные инвестиции могут прийти только из Китая. Другим странам вкладываться в проекты в другой стране проблематично. В том числе из-за специальной военной операции России и сбоев в логистике, последовавших из-за западных санкций.

Санкции Александр Горбаруков, ИА REGNUM

Турции и Западу смысла заходить в Казахстан нет, из-за глобальных геополитических изменений быстро наладить работу не получится. Россия сейчас ничего инвестировать не будет — точно такой же список проектов для вложений есть и внутри страны. А у Китая есть и деньги, и возможности. Опять же, никаких транспортно-логистических проблем быть не должно. Возможность вывозить товары из Казахстана и в Казахстан есть.