Москва, 13 сентября, 2022, 19:24 — ИА Регнум. Курс рубля продолжил расти по отношению к доллару и евро во вторник, 13 сентября. По итогам торгов обе валюты опустились ниже психологической отметки в 60 рублей, свидетельствуют данные Московской биржи.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и евро

К завершению торгов в 19:00 курс доллара расчётами на «завтра» составил 59,90 рубля, что на 34 копейки ниже уровне закрытия предыдущей торговой сессии.

Курс евро за день опустился на 90 копеек и к закрытию также составил 59,90 рубля.