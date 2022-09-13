Москва, , 19:24 — REGNUM В агропромышленном комплексе России обостряются проблемы, вызванные санкциями. Об этом заявил журналистам президент ассоциации «Росспецмаш» Константин Бабкин.

Аграрии © Светлана Шаповалова

Как пишет Накануне. Ru, многие поставщики компонентов ушли с рынка. Это касается и тех компаний, аналогов продукции которой в России нет.

По данным экспертов, в 2022 году урожай зерна может составить в России 130 млн тонн. При этом аграрии жалуются на проблемы с уборочной техникой и с транспортом для перевозки урожая. В нынешнем году они столкнулись и с нехваткой комплектующих. Иногда дорогостоящая импортная техника просто вставала в поле.

«Усложнились поставки станков, оборудования для наших предприятий. Это потребовало перестройки многих процессов в сельхозмашиностроении, иногда это даже приводило к снижению объёмов производства», — цитирует его издание.

В то же время Константин Бабкин отметил, что основные проблемы пока можно назвать решёнными. В 2023 году ожидается наращивание темпов производства. Но сельхозпроизводителям пока непонятны планы правительства России по поддержке отрасли. Этот и другие насущные вопросы аграрии намерены обсудить с чиновниками в октябре.