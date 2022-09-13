Москва, 13 сентября, 2022, 19:22 — ИА Регнум. Киевские режим целенаправленно предпринимал шаги, по лишению жителей Донецкой Народной Республики нормального водоснабжения. Об этом 13 сентября заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Цуканов М.В Флаг ДНР

Тем не менее власти народной республики предпринимают меры для того, чтобы решить эту проблему.

«Самым сложным для республики остается обеспечение водой. Предпринимаются меры по обустройству нового водовода, который позволит обеспечить запуск системы к отопительному сезону и обеспечить возможность подачи воды до момента освобождения Славянска», — сказал Пушилин.